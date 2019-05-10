Эмери: "Мы можем гордиться "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча против "Валенсии" (4:2).

"Я горд игроками и фанатами клуба. Футболисты выложились на полную. Мы можем гордиться "Арсеналом". Понимали, что должны быть спокойными после пропущенного гола и не поддаваться эмоциям. "Валенсии" трудно забить четыре гола, ведь у них очень организованная команда.

Мой опыт побед в Лиге Европы пригодится нам. В финале всегда трудно, однако мы рады, что попали сюда", - приводит слова Эмери сайт УЕФА.

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