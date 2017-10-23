Эмери: "Мы немного разочарованы удалением Неймара"

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Эмери: "Мы немного разочарованы удалением Неймара"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери дал оценку игре своей команды в матче с "Марселем" (2:2).

"Мы немного разочарованы удалением Неймара, потому что по ходу матча на нем самом часто фолили. Считаю, что судье тоже есть о чем подумать. Мы должны защищать игроков.

Желтая карточка, думаю, была показана Неймару незаслуженно. Это футболист, который хочет играть, но когда в каждом матче тебя провоцируют, появляется агрессия. Важных игроков нужно защищать.

Высокая трава на поле доставляла неудобства, замедляла темп игры. Мы хотели играть быстрее, но было тяжело. Соперник реализовал момент в первом тайме. При счете 1:2 и после удаления было трудно, но мы проявили характер и вырвали ничью. Результат закономерен", – сказал Эмери. | http://soccernews.ru

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