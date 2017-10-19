Эмери: "Мы прекрасно начали матч, но затем потеряли нити игры"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери пообщался с журналистами после игры с "Андерлехтом" (4:0) на групповом турнире Лиги Чемпионов.

"Я доволен индивидуальной игрой футболистов, но прогресс должен быть достигнут с точки зрения командной игры. В матчах такого плана важно улучшать мелкие детали. Первый тайм был не совсем идеален с точки зрения контроля мяча, но во втором тайме мы нашли баланс и соблюдали игровую дисциплину. Мы прекрасно начали матч, забив уже на третьей минуте, но затем потеряли нити игры на некоторое время", - отметил он. | http://soccernews.ru