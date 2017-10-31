Эмери: "Мы уважаем всех соперников"

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Эмери: "Мы уважаем всех соперников"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Андерлехта".

"У "Андерлехта" богатая история и большой опыт. Три-четыре года назад ПСЖ был в группе с "Андерлехтом" и имел девять очков после трёх туров. Команда могла выиграть четвёртый матч кряду, но домашняя встреча завершилась вничью - 1:1. Мы уважаем всех соперников" - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч ПСЖ - "Андерлехт" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. 

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