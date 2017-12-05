Эмери: "Мы вышли в плей-офф, но хотим закончить первыми в группе"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал о своих ожиданиях от матча с "Баварией", который пройдет в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команды сыграют сегодня, 5 декабря.

"У "Баварии" очень длинная история. У ПСЖ – тоже, но на этом уровне мы новички. Нужно сыграть умно и собранно, чтобы проделать большой путь в Лиге чемпионов. Мы вышли в плей-офф, но хотим закончить первыми в группе. У нас есть фора в три очка, однако "Бавария" сильна на своем поле. Нас ждет отличный матч между двумя большими командами с лучшими игроками. Это будет шоу. Фанаты обожают такие матчи", - отметил он.

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