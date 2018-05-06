Эмери: "На ответный матч с "Барселоной" у ПСЖ был тот же план, но мы не смогли его реализовать"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери вспомнил о болезненном поражении своей команды от каталонской "Барселоны" в 1/8 финала прошлогодней Лиги Чемпионов.

" В матче с "Барсой" мы хотели играть первую роль и показать свое превосходство. Мы хотели оставить соперника без мяча. Считаю, что причиной нашего поражения стало отсутствие должного опыта... У нас был тот же план, что и на первый матч, но на "Камп Ноу" мы не смогли его выполнить ", - цитирует наставника парижан El Mundo Deportivo.

Напомним, Эмери рассказал о деталях перехода Мбаппе в ПСЖ. | soccernews.ru