Эмери: "На ответный матч с "Барселоной" у ПСЖ был тот же план, но мы не смогли его реализовать"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери вспомнил о болезненном поражении своей команды от каталонской "Барселоны" в 1/8 финала прошлогодней Лиги Чемпионов.
"В матче с "Барсой" мы хотели играть первую роль и показать свое превосходство. Мы хотели оставить соперника без мяча. Считаю, что причиной нашего поражения стало отсутствие должного опыта... У нас был тот же план, что и на первый матч, но на "Камп Ноу" мы не смогли его выполнить", - цитирует наставника парижан El Mundo Deportivo.
Напомним, Эмери рассказал о деталях перехода Мбаппе в ПСЖ. | soccernews.ru
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