Эмери надеется на хорошее судейство в матчах с "Реалом"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери поговорил о судействе в предстоящих матчах с "Реалом".

"Я очень уважаю арбитров и верю, что они аналогично относятся к нашему клубу. Перед игрой с "Реалом" у нас есть важные матчи в чемпионате и Кубке Франции. Никто пока не думает о "сливочных", хотя понятно, что для нас это важнейшие матчи" - приводит слова Эмери A Bola.

При этом Эмери вспомнил о работе судей в матче прошлогодней Лиги Чемпионов против "Барселоны" (1:6).

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