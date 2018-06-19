Эмери надеется сохранить Бельерина в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери надеется сохранить в команде защитника Эктора Бельерина.

Как сообщают британские СМИ, футболист попал в список пяти "неприкасаемых", которых новый тренер хочет удержать любой ценой.

Также в список попали Генрих Мхитарян, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Гранит Джака.

В прошлом сезоне испанец провел 47 матчей во всех турнирах и забил три мяча при пяти голевых передачах.

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