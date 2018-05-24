Эмери намерен подписать в "Арсенал" одного из ключевых игроков ПСЖ

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо может продолжить карьеру в "Арсенале".

Как сообщает Tribalfootball, на трансфере настаивает новый наставник "Арсенала" Унаи Эмери, который ранее два сезона возглавлял ПСЖ. Отметим, что действующее соглашение Рабьо с клубом действует до лета 2019 года.

В прошедшем сезоне Рабьо провел 49 матчей, в которых отметился 5 голами и 7 ассистами.

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