Эмери намерен подписать в "Арсенал" защитника "Ювентуса"

Новый наставник "Арсенала" Унаи Эмери продолжает поиски игроков, способных усилить клуб.

Как сообщает Tribalfootball, испанец нацелился на защитника "Ювентуса" Мехди Бенатиа. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2020 года.

В минувшем сезоне на счету Бенатиа четыре забитых мяча в 32 матчах.

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