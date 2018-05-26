Эмери намерен выставить на трансфер пять футболистов "Арсенала"

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Эмери намерен выставить на трансфер пять футболистов "Арсенала"

Новый наставник "Арсенала" Унаи Эмери планирует продать пять игроков.

Как сообщает Tribalfootball, на трансфер будут выставлены вратарь Давид Оспина, защитники Роб Холдинг, Калум Чамберс, Шкодран Мустафи и форвард Дэнни Уэлбек.

Напомним, что на летние трансферы Эмери получит 80 миллионов евро.

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комментарии
Boris

Этот придурок сделает из Арсенала нечто похожее на малагу или другой вшивый испанский клуб.

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