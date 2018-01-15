Эмери: "Нант" — сложный соперник, который оказал на нас серьёзное давление"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подвел итоги победного матча с "Нантом" (1:0), который прошел в рамках в 20-го тура чемпионата Франции.

"Сегодня моя команда боролась на протяжении 90 минут и доказала, что таким способом можно выиграть матч. "Нант" — сложный соперник, который оказал на нас серьёзное давление. У них неплохо получалось контролировать мяч. В первом тайме у нас было два хороших шанса забить, но во второй половине "Нант" прибавил, и нам стало трудно. Тем не менее мы справились с давлением и заслужили победу", - заявил наставник. | http://soccernews.ru