Эмери настаивает на продаже Озила в январе

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Эмери настаивает на продаже Озила в январе

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери настаивает на продаже полузащитника Месута Озила в течение зимнего трансферного окна.

Как сообщает Daily Mail, испанский специалист хочет выручить средства для покупки новых футболистов в январе.

Отметим, что в последнее время немецкий хавбек потерял твёрдое место в стартовом составе "канониров". Ранее СМИ утверждали, что звёздный футболист не вписывается в тактические схемы Эмери.

В текущем сезоне 30-летний Озил сыграл за "Арсенал" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года. Стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

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