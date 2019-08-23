Эмери назвал двух игроков "Арсенала", которым нужно подыскать себе новый клуб
Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери публично указал на дверь двум игрокам своей команды.
"Мустафи и Эль-Ненни - отличные футболисты, но вряд ли они смогут получать достаточное количество игровой практики. Думаю, лучшим вариантом для них будет переход в другую команду, где они смогут быть на первых ролях и ставить перед собой новые цели. Они знакомы с ситуацией, и я действительно желаю им всего наилучшего", - приводит слова Эмери The Guardian.
27-летний Мустафи выступает за "Арсенал" с августа 2016 года, в прошлом сезоне сыграл 40 матчей и забил 3 мяча.
27-летний Эль-Ненни защищает цвета "канониров" с января 2016 года, в минувшей кампании провел 17 игр и сделал 1 ассист.
Рыночная стоимость немца оценивается в 25 миллионов евро, а египтянина - в 8 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0