Эмери назвал двух игроков "Арсенала", которым нужно подыскать себе новый клуб

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Эмери назвал двух игроков "Арсенала", которым нужно подыскать себе новый клуб

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери публично указал на дверь двум игрокам своей команды.

"Мустафи и Эль-Ненни - отличные футболисты, но вряд ли они смогут получать достаточное количество игровой практики. Думаю, лучшим вариантом для них будет переход в другую команду, где они смогут быть на первых ролях и ставить перед собой новые цели. Они знакомы с ситуацией, и я действительно желаю им всего наилучшего", - приводит слова Эмери The Guardian.

27-летний Мустафи выступает за "Арсенал" с августа 2016 года, в прошлом сезоне сыграл 40 матчей и забил 3 мяча.

27-летний Эль-Ненни защищает цвета "канониров" с января 2016 года, в минувшей кампании провел 17 игр и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость немца оценивается в 25 миллионов евро, а египтянина - в 8 миллионов.

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