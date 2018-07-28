Эмери назвал претендентов на звание капитана "Арсенала"

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Эмери назвал претендентов на звание капитана "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери назвал претендентов на звание капитана своей команды.

Как сообщает Sky Sports, испанский наставник "канониров" намерен выбирать между Месутом Озилом, Петром Чехом, Лораном Косиельни и Аароном Рэмзи.

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