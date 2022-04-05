Эмери назвал причины, по которым выбрал работу в "Вильярреале"

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Эмери назвал причины, по которым выбрал работу в "Вильярреале"

Фото: твиттер Эмери\Автор неизвестен

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери в интервью изданию The Athletic рассказал, почему в свое время выбрал работу в "желтой субмарине".

"Я хотел снова стать амбициозным. И какой клуб мог дать мне это? Выигрывать трофеи очень сложно, а выиграть в Европе еще сложнее. Я очень требователен к себе и требователен к тому, что делает "Вильярреал".

Победа в Лиге Европы разрушила барьер. "Вильярреал" уже уважали, потому что они хорошо играют, это маленький город, надежный спортивный проект. После выигрыша этого трофея на вас смотрят по-другому. Титул приносит престиж, признание", - сказал испанский специалист.

Напомним, что до победы в Лиге Европы в прошлом сезоне под руководством Эмери, в своей истории "Вильярреал" ни разу не выиграл трофеи.

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