Эмери назвал причины, по которым выбрал работу в "Вильярреале"
Фото: твиттер Эмери\Автор неизвестен
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери в интервью изданию The Athletic рассказал, почему в свое время выбрал работу в "желтой субмарине".
"Я хотел снова стать амбициозным. И какой клуб мог дать мне это? Выигрывать трофеи очень сложно, а выиграть в Европе еще сложнее. Я очень требователен к себе и требователен к тому, что делает "Вильярреал".
Победа в Лиге Европы разрушила барьер. "Вильярреал" уже уважали, потому что они хорошо играют, это маленький город, надежный спортивный проект. После выигрыша этого трофея на вас смотрят по-другому. Титул приносит престиж, признание", - сказал испанский специалист.
Напомним, что до победы в Лиге Европы в прошлом сезоне под руководством Эмери, в своей истории "Вильярреал" ни разу не выиграл трофеи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14