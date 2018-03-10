Эмери не беспокоится по поводу возможной отставки
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери дал понять, что он не беспокоится по поводу возможной отставки.
"То, что меня критикуют после вылета из Лиги Чемпионов - это нормально. Главное - проанализировать всё внутри команды, разобраться во всём, чтобы изменить ситуацию и прогрессировать. У нас есть и другие задачи, к которым нужно хорошо подготовиться. Я не беспокоюсь по поводу своего будущего. Я верю в ПСЖ. Сейчас я работаю так, будто мне предстоит остаться здесь на всю жизнь" - цитирует Эмери Goal.com.
По информации СМИ, испанский специалист по окончании сезона будет уволен из ПСЖ, поскольку не сумел добиться успеха с командой в Лиге Чемпионов.
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|Марсель
|28
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|Лион
|28
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|Нант
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|Ренн
|29
|42
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|Монпелье
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|8
|Ницца
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|Бордо
|29
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|10
|Дижон
|29
|37
|11
|Сент-Этьен
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|36
|12
|Генгам
|28
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|ФК Кан
|28
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|15
|Страсбур
|29
|31
|16
|Амьен
|29
|30
|17
|Тулуза
|28
|29
|18
|Труа
|29
|28
|19
|Лилль
|29
|28
|20
|Метц
|29
|20