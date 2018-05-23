Эмери не будет менять трансферных планов "Арсенала"

Теги арсенал лондонунаи эмери

Эмери не будет менять трансферных планов "Арсенала"Новоиспеченный главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери не будет менять трансферных планов своего клуба.

Так, по сведениям Mirror, 46-летний специалист не будет принимать участия в трансферных делах "канониров". Поэтому приоритеты клуба в отношении потенциального усиления состава команды не изменятся. Не изменится и сумма, которая будет выделена руководством "Арсенала" на покупку новых игроков - она все так же равняется 55-ти миллионам евро.

Напомним, Эмери подписал контракт с "Арсеналом" сроком на четыре года. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов