Эмери не будет менять трансферных планов "Арсенала"

Новоиспеченный главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери не будет менять трансферных планов своего клуба.

Так, по сведениям Mirror, 46-летний специалист не будет принимать участия в трансферных делах "канониров". Поэтому приоритеты клуба в отношении потенциального усиления состава команды не изменятся. Не изменится и сумма, которая будет выделена руководством "Арсенала" на покупку новых игроков - она все так же равняется 55-ти миллионам евро.

Напомним, Эмери подписал контракт с "Арсеналом" сроком на четыре года. | soccernews.ru