Эмери: "Не могу представить ПСЖ без Неймара"

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Эмери: "Не могу представить ПСЖ без Неймара"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался по будущему ведущего форварда своей команды Неймара.

"Я не могу представить ПСЖ без Неймара. Он хочет достичь максимальной известности, и ПСЖ может дать ему это. Поздравил ли он меня с победой в чемпионате? В последний раз я разговаривал с ним две или три недели назад", - приводит слова наставника парижан El Mundo Deportivo.

Напомним, Стоичков назвал причину, из-за которой Неймар перешел в ПСЖ

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