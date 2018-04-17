Эмери: "Не могу представить ПСЖ без Неймара"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался по будущему ведущего форварда своей команды Неймара.

" Я не могу представить ПСЖ без Неймара. Он хочет достичь максимальной известности, и ПСЖ может дать ему это. Поздравил ли он меня с победой в чемпионате ? В последний раз я разговаривал с ним две или три недели назад ", - приводит слова наставника парижан El Mundo Deportivo.

Напомним, Стоичков назвал причину, из-за которой Неймар перешел в ПСЖ.