Эмери не рассчитывает на Дракслера

Атакующий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает B/R Football со ссылкой на L’Equipe, главный тренер парижан Унаи Эмери сообщил 23-летнему немцу, что не рассчитывает на него.

Напомним, что Дракслер присоединился к ПСЖ прошлой зимой. Его трансфер обошёлся французскому клубу в 40 миллионов евро. За полгода хавбек сыграл 25 матчей, забил 10 голов и сделал 4 результативных передачи.‏

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