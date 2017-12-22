Эмери: "Не слышал, что Дзюба назвал меня тренеришкой"

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Эмери: "Не слышал, что Дзюба назвал меня тренеришкой"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери вспомнил о периоде своей работы в "Спартаке".

"Не слышал, что Дзюба назвал меня тренеришкой. Для меня опыт в "Спартаке" был очень важен, ведь я в первый раз поехал работать за границу. Естественно, у меня было много проблем в России - и с языком, и с культурой. Был я там недолго. Но считаю этот опыт полезным, так как это позволило мне хорошо адаптироваться за пределами Испании, в Париже. 

У меня остались хорошие воспоминания о президенте "Спартака" Леониде Федуне. У нас были недолгие отношения, но хорошие. Я рад, что у "Спартака" появился новый стадион, команду поддерживает много болельщиков. В прошлом сезоне они выиграли Премьер-Лигу и сотворили историю. Когда я работал в России, сильнейшей командой был "Зенит". Я рад, что "Спартаку" удалось завоевать титул", - приводят слова Эмери российские СМИ.

Напомним, что Эмери возглавлял "Спартак" с июня по ноябрь 2016 года.

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