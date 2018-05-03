Эмери: "Не знаю, когда Неймар вернется"

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Эмери: "Не знаю, когда Неймар вернется"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался о ситуации с травмой ведущего форварда своей команды Неймара.

"Что касается Неймара, я точно не знаю, когда он вернется - в пятницу или субботу, но он вернется, чтобы быть здесь с нами. Тренировки с командой? Я не думаю, что на сегодняшний день это невозможно. Не знаю, посмотрим, когда он прибудет. Мы хотим, чтобы он был с нами. Сначала он будет работать индивидуально с физиотерапевтом. Когда он будет здоров, он вернется к тренировкам", - цитирует наставника парижан goal.com.

Напомним, Неймар рассматривает альтернативные "Реалу" варианты. | soccernews.ru

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