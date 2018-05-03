Эмери: "Не знаю, когда Неймар вернется"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался о ситуации с травмой ведущего форварда своей команды Неймара.
"Что касается Неймара, я точно не знаю, когда он вернется - в пятницу или субботу, но он вернется, чтобы быть здесь с нами. Тренировки с командой? Я не думаю, что на сегодняшний день это невозможно. Не знаю, посмотрим, когда он прибудет. Мы хотим, чтобы он был с нами. Сначала он будет работать индивидуально с физиотерапевтом. Когда он будет здоров, он вернется к тренировкам", - цитирует наставника парижан goal.com.
Напомним, Неймар рассматривает альтернативные "Реалу" варианты. | soccernews.ru
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Турнир прогнозов: анонс 52 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|91
|2
|Лион
|35
|72
|3
|Монако
|35
|71
|4
|Марсель
|35
|70
|5
|Сент-Этьен
|35
|52
|6
|Ренн
|35
|51
|7
|Ницца
|35
|51
|8
|Монпелье
|35
|46
|9
|Бордо
|35
|46
|10
|Нант
|35
|46
|11
|Генгам
|35
|46
|12
|Дижон
|35
|42
|13
|Амьен
|35
|41
|14
|Анжер
|35
|38
|15
|ФК Кан
|35
|37
|16
|Страсбур
|35
|35
|17
|Тулуза
|35
|34
|18
|Труа
|35
|32
|19
|Лилль
|35
|32
|20
|Метц
|35
|26