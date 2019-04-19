Эмери: "Не знаю, сыграет ли еще Рэмзи за "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери высказался о травме валлийского полузащитника Аарона Рэмзи, которую он получил в первом тайме ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Наполи" (1:0).
"У Рэмзи мышечное повреждение. Если у него не обнаружится что-то необычное, то он пропустит несколько недель. Был ли это его последний матч за "Арсенал"? Я не знаю", - приводит слова Эмери BT Sport.
Напомним, что контракт Рэмзи с "Арсеналом" истекает по окончании сезона и в летнее трансферное окно он перейдет в "Ювентус" в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провел за лондонский клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.
Не пропустите: Определились все полуфиналисты Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 апреля
-
Эмери: "Не знаю, сыграет ли еще Рэмзи за "Арсенал"
-
Эмери: "Арсенал" не дал "Наполи" создавать моменты"
-
Сарри: "Челси" плохо сыграл во втором тайме, но я доволен первой половиной"
-
1
Жена экс-спартаковца Макеева - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Мы рабы в своей стране"
-
Четыре английских клуба пробились в полуфиналы еврокубков впервые за последние 35 лет
-
Ройзман: "Представляете во сколько нам обходится дело Кокорина-Мамаева?"
-
"Челси" установил рекорд еврокубков для английских клубов
-
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
-
1
"Валенсия" и "Айнтрахт" пробились в 1/2 финала Лиги Европы
-
"Челси" и "Арсенал" вышли в полуфинал Лиги Европы
-
Прядкин: "Российские клубы будут конкурировать в Лиге Чемпионов, но нужно подождать"
-
Жиру догнал Месси по числу голов в еврокубках в этом сезоне
-
"Спартак" представил ролик в честь 97-летия клуба
-
"Милан" нацелился на защитника "Челси"
-
"Барселона" вступила в борьбу за Ришарлисона
-
Фанат "Бенфики" по ошибке приехал не в тот город Франкфурт на матч Лиги Европы
-
"Ювентус" может продать Пьянича в "Реал"
-
Анчелотти: "Кулибали стоит 150 миллионов евро. Он - лучший защитник в мире"
-
Украинский вратарь: "Не поехал бы играть в Россию. Она – агрессор"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14