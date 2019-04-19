Эмери: "Не знаю, сыграет ли еще Рэмзи за "Арсенал"

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Эмери: "Не знаю, сыграет ли еще Рэмзи за "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери высказался о травме валлийского полузащитника Аарона Рэмзи, которую он получил в первом тайме ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Наполи" (1:0).

"У Рэмзи мышечное повреждение. Если у него не обнаружится что-то необычное, то он пропустит несколько недель. Был ли это его последний матч за "Арсенал"? Я не знаю", - приводит слова Эмери BT Sport.

Напомним, что контракт Рэмзи с "Арсеналом" истекает по окончании сезона и в летнее трансферное окно он перейдет в "Ювентус" в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провел за лондонский клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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