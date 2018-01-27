Эмери недоволен дисквалификацией Дани Алвеса

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Эмери недоволен дисквалификацией Дани АлвесаГлавный тренер ПСЖ Унаи Эмери считает, что защитник Дани Алвес получил незаслуженную дисквалификацию на три матча.

34-летний бразилец был наказан за крик в адрес судьи в игре с "Лионом" (1:2).

"Дани Алвес имеет выигрышный менталитет и дает много в плане характера этой команде. Я считаю, что его дисквалификация необоснованна. Вместо него сыграет Тома Менье​, я в нем уверен", - отметил он.

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