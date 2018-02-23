Эмери: "Неймар может не сыграть с "Марселем" из-за гастроэнтерита"

Теги псжнеймарунаи эмери

Эмери: "Неймар может не сыграть с "Марселем" из-за гастроэнтерита"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что нападающий команды Неймар заболел.

"Врач сообщил мне о болезни Неймара. Надеюсь, что завтра ему будет лучше и он сможет тренироваться, а затем выйдет на поле в матче с "Марселем". У него не травма, а гастроэнтерите и плохое самочувствие. Похожие симптомы у Лассана Диарра", - приводит слова Эмери Marca.

Матч ПСЖ - "Марсель" состоится 25 февраля.

Не пропустите: Пеле: "В техническом отношении Неймар – лучший игрок мира". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 26 68
2 Монако 26 56
3 Марсель 26 55
4 Лион 26 49
5 Монпелье 27 39
6 Нант 26 39
7 Ренн 26 35
8 Бордо 26 35
9 Ницца 26 35
10 Генгам 26 34
11 Сент-Этьен 26 33
12 ФК Кан 26 32
13 Дижон 26 32
14 Страсбур 27 31
15 Труа 26 28
16 Тулуза 26 27
17 Лилль 26 27
18 Амьен 26 26
19 Анжер 26 25
20 Метц 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов