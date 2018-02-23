Эмери: "Неймар может не сыграть с "Марселем" из-за гастроэнтерита"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что нападающий команды Неймар заболел.

"Врач сообщил мне о болезни Неймара. Надеюсь, что завтра ему будет лучше и он сможет тренироваться, а затем выйдет на поле в матче с "Марселем". У него не травма, а гастроэнтерите и плохое самочувствие. Похожие симптомы у Лассана Диарра", - приводит слова Эмери Marca.

Матч ПСЖ - "Марсель" состоится 25 февраля.

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