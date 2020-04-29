Эмери: "Неймар может стать лучшим в мире"



Бывший главный тренер "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери выразил мнение, что бразильский нападающий парижского клуба Неймар может стать лучшим футболистом в мире.

"Неймар обладает большим сердцем. Он умеет понимать людей и сочувствовать им. У него есть потенциал, чтобы стать лучшим футболистом в мире. Но его окружение должно мотивировать Неймара, чтобы он проделал соответствующую работу", - приводит слова Эмери AS.

Напомним, что в 2015 году Неймар занял третье место в голосовании за "Золотой мяч".

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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