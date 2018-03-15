Эмери: "Неймар надеется вернуться как можно скорее"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался о восстановлении ведущего форварда своей команды Неймара.

" Успеет ли Неймар восстановиться до конца сезона? Наш спортдир вернулся из Бразилии и сообщил нам, что он чувствует себя хорошо, он сосредоточен на своей реабилитации. Он надеется вернуться как можно скорее ", - приводит слова наставника парижан Le 10 Sport.

Напомним, Перес встретился с отцом Неймара. | soccernews.ru