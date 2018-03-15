Эмери: "Неймар надеется вернуться как можно скорее"

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Эмери: "Неймар надеется вернуться как можно скорее"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался о восстановлении ведущего форварда своей команды Неймара.

"Успеет ли Неймар восстановиться до конца сезона? Наш спортдир вернулся из Бразилии и сообщил нам, что он чувствует себя хорошо, он сосредоточен на своей реабилитации. Он надеется вернуться как можно скорее", - приводит слова наставника парижан Le 10 Sport.

Напомним, Перес встретился с отцом Неймара. | soccernews.ru

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