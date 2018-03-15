Эмери: "Неймар надеется вернуться как можно скорее"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался о восстановлении ведущего форварда своей команды Неймара.
"Успеет ли Неймар восстановиться до конца сезона? Наш спортдир вернулся из Бразилии и сообщил нам, что он чувствует себя хорошо, он сосредоточен на своей реабилитации. Он надеется вернуться как можно скорее", - приводит слова наставника парижан Le 10 Sport.
Напомним, Перес встретился с отцом Неймара. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|80
|2
|Монако
|29
|63
|3
|Марсель
|29
|59
|4
|Лион
|29
|54
|5
|Нант
|29
|43
|6
|Ренн
|29
|42
|7
|Ницца
|29
|42
|8
|Монпелье
|29
|41
|9
|Бордо
|29
|37
|10
|Дижон
|29
|37
|11
|Сент-Этьен
|29
|36
|12
|ФК Кан
|29
|35
|13
|Генгам
|29
|35
|14
|Анжер
|30
|32
|15
|Страсбур
|29
|31
|16
|Амьен
|29
|30
|17
|Тулуза
|29
|29
|18
|Труа
|29
|28
|19
|Лилль
|29
|28
|20
|Метц
|29
|20