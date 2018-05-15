Эмери: "Неймар намерен остаться в ПСЖ"
Уже бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался по будущему главной звезды парижан Неймара.
"Я думаю, что он собирается остаться в ПСЖ, потому что это стабильный проект, который даст ему возможность регулярно выигрывать трофеи. Это будет лучший вариант не только для клуба, но и для самого Неймара", - цитирует 46-летнего специалиста sport.es.
Напомним, новый наставник ПС уже встретился с Неймаром. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
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|3
|Лион
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|4
|Марсель
|37
|74
|5
|Ренн
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|6
|Ницца
|37
|54
|7
|Бордо
|37
|52
|8
|Сент-Этьен
|37
|52
|9
|Монпелье
|37
|50
|10
|Нант
|37
|49
|11
|Генгам
|37
|47
|12
|Амьен
|37
|45
|13
|Дижон
|37
|45
|14
|Анжер
|37
|41
|15
|Лилль
|37
|38
|16
|Страсбур
|37
|38
|17
|ФК Кан
|37
|37
|18
|Тулуза
|37
|34
|19
|Труа
|37
|33
|20
|Метц
|37
|26