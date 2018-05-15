Эмери: "Неймар намерен остаться в ПСЖ"

Теги псжнеймарунаи эмери

Эмери: "Неймар намерен остаться в ПСЖ"Уже бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался по будущему главной звезды парижан Неймара.

"Я думаю, что он собирается остаться в ПСЖ, потому что это стабильный проект, который даст ему возможность регулярно выигрывать трофеи. Это будет лучший вариант не только для клуба, но и для самого Неймара", - цитирует 46-летнего специалиста sport.es.

Напомним, новый наставник ПС уже встретился с Неймаром. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 37 92
2 Монако 37 77
3 Лион 37 75
4 Марсель 37 74
5 Ренн 37 57
6 Ницца 37 54
7 Бордо 37 52
8 Сент-Этьен 37 52
9 Монпелье 37 50
10 Нант 37 49
11 Генгам 37 47
12 Амьен 37 45
13 Дижон 37 45
14 Анжер 37 41
15 Лилль 37 38
16 Страсбур 37 38
17 ФК Кан 37 37
18 Тулуза 37 34
19 Труа 37 33
20 Метц 37 26
Полная таблица

топ-5 тегов