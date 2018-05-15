Эмери: "Неймар намерен остаться в ПСЖ"

Уже бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался по будущему главной звезды парижан Неймара.

" Я думаю, что он собирается остаться в ПСЖ, потому что это стабильный проект, который даст ему возможность регулярно выигрывать трофеи. Это будет лучший вариант не только для клуба, но и для самого Неймара ", - цитирует 46-летнего специалиста sport.es.

Напомним, новый наставник ПС уже встретился с Неймаром. | soccernews.ru