Эмери: "Неймар - особенный игрок"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери в который раз высоко оценил игру форварда своей команды Неймара.

" Соперникам слишком сложно противостоять Неймару? Он - игрок, который делает разницу на поле. Любой тренер был бы счастлив иметь такого игрока, как Неймар. Он - особенный. Против него соперник использует все средства, чтобы остановить его. Вполне возможно, соперники специально готовятся к игре против Неймара. Это обычная практика ", - цитирует наставника парижан Le 10 Sport.

Напомним, Неймар издевательским финтом обыграл соперника на тренировке "Барселоны". | soccernews.ru