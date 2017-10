Эмери: "Неймар - отличный футболист, а наше дело - помочь ему расти"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери рассказал об адаптации Неймара в команде.

"Ему нужно дать время, чтобы Неймар смог адаптироваться к нашему стилю игры и своим товарищам по команде. Противники всегда очень плотно опекают бразильца, однако у Неймара есть необходимые индивидуальные качества и талант.

Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь Неймару как можно скорее в полной мере раскрыться в ПСЖ. Адаптация - вопрос не одной недели. Неймар - отличный футболист, а наше дело - помочь ему расти" - приводит слова Эмери Four Four Two.

Читайте также: ПСЖ определился с еще одним возможным кандидатом на замену Эмери. | http://soccernews.ru