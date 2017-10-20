Эмери: "Неймар - отличный футболист, а наше дело - помочь ему расти"

Теги псжунаи эмеринеймар

Эмери: "Неймар - отличный футболист, а наше дело - помочь ему расти"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери рассказал об адаптации Неймара в команде.

"Ему нужно дать время, чтобы Неймар смог адаптироваться к нашему стилю игры и своим товарищам по команде. Противники всегда очень плотно опекают бразильца, однако у Неймара есть необходимые индивидуальные качества и талант.

Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь Неймару как можно скорее в полной мере раскрыться в ПСЖ. Адаптация - вопрос не одной недели. Неймар - отличный футболист, а наше дело - помочь ему расти" - приводит слова Эмери Four Four Two.

Читайте также: ПСЖ определился с еще одним возможным кандидатом на замену Эмери. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 9 25
2 Монако 9 19
3 Марсель 9 17
4 Сент-Этьен 10 17
5 Нант 9 17
6 Лион 9 16
7 Бордо 9 16
8 Монпелье 10 15
9 ФК Кан 9 15
10 Генгам 9 13
11 Анжер 9 12
12 Труа 9 12
13 Тулуза 9 11
14 Ницца 9 10
15 Ренн 9 6
16 Лилль 8 6
17 Амьен 8 6
18 Страсбур 9 6
19 Дижон 9 6
20 Метц 9 3
Полная таблица

топ-5 тегов