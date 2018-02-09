Эмери: "Неймар родился для того, чтобы стать звездой"

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Эмери: "Неймар родился для того, чтобы стать звездой"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери расхвалил игру нападающего своей команды Неймара.

Напомним, что бразилец перебрался в Париж перед стартом текущего сезона.

"В "Валенсии" у меня играли такие футболисты, как Вилья, Сильва, Альбиоль, Марчена, Бараха… В "Севилье" под моим руководством играл Ракитич. В ПСЖ я также встретил первоклассных игроков. Это правда, что Неймар родился для того, чтобы стать звездой, прогрессировать и способствовать прогрессу своей команды. У меня никогда не было такого игрока, как Неймар, и я благодарен судьбе за это. ПСЖ повезло, что в его составе выступает такой игрок", - сказал он.

Читайте: Эмери является самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Франции | http://soccernews.ru

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