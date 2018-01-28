Эмери: "Неймар станет лучшим игроком мира, играя в ПСЖ"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался по будущему форварда своей команды Неймара.

"Я думаю, что Неймар станет лучшим игроком в мире. При этом покорится эта вершина ему здесь, в ПСЖ", - приводит слова наставника парижан Marca.

В нынешнем сезоне Неймар забил 24 мяча и сделал 16 результативных передач в 23 матчах за свой клуб.

Напомним, Неймар подарил футболку хавбеку "Тосно". | soccernews.ru