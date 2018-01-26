Эмери: "Неймар станет лучшим игроком мира в составе ПСЖ"

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Эмери: "Неймар станет лучшим игроком мира в составе ПСЖ"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери сомневается, что бразильский нападающий Неймар перейдет в другой клуб.

"Неймар счастлив в ПСЖ и рад выходить на поле вместе со своими товарищами по команде. Он станет лучшим игроком мира именно в составе ПСЖ", - приводит слова Эмери Goal.com.

Ранее сообщалось, что форвард хочет перейти в "Реал".

Напомним, что бразилец перешел в ПСЖ прошлым летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

В этом сезоне 25-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 17 результативных передач.

Не пропустите: "Реал" готов расстаться с Роналду, если сумеет приобрести Неймара. | http://soccernews.ru

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