Эмери: "Неймар станет лучшим игроком мира в составе ПСЖ"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери сомневается, что бразильский нападающий Неймар перейдет в другой клуб.

"Неймар счастлив в ПСЖ и рад выходить на поле вместе со своими товарищами по команде. Он станет лучшим игроком мира именно в составе ПСЖ", - приводит слова Эмери Goal.com.

Ранее сообщалось, что форвард хочет перейти в "Реал".

Напомним, что бразилец перешел в ПСЖ прошлым летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

В этом сезоне 25-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 17 результативных передач.

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