Эмери: "Неймар? Я хочу говорить только о настоящем"

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Эмери: "Неймар? Я хочу говорить только о настоящем"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери не комментирует слухи о возможном трансфере нападающего "Барселоны" Неймара

"Неймар? Я хочу говорить только о настоящем. Сейчас мы думаем только о матче с "Ювентусом". Новые игроки? Наш клуб хорошо работает на трансферном рынке. И мы продолжим эту работу, чтобы провести успешный сезон", - приводит слова Эмери сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к покупке 25-летнего Неймара за 222 миллиона евро.

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