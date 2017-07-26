Эмери: "Неймар? Я хочу говорить только о настоящем"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери не комментирует слухи о возможном трансфере нападающего "Барселоны" Неймара.

"Неймар? Я хочу говорить только о настоящем. Сейчас мы думаем только о матче с "Ювентусом". Новые игроки? Наш клуб хорошо работает на трансферном рынке. И мы продолжим эту работу, чтобы провести успешный сезон", - приводит слова Эмери сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к покупке 25-летнего Неймара за 222 миллиона евро.

Не пропустите: Неймар хочет получать в "Барселоне" 30 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru