Эмери - о вылете ПСЖ от "Барселоны" в 2017 году: "В одном матче мы играли против них, а в другом - против судьи"
Бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери считает, что исход противостояния парижан и "Барселоны" в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2016/17 предопределили ошибки арбитра Дениза Айтекина.
"У нас было два матча. В одном мы играли против "Барселоны", а в другом - против судьи Айтекина. С системой VAR мы бы однозначно прошли дальше", - цитирует Эмери Marca.
Напомним, что ПСЖ дома разгромил "Барсу" со счётом 4:0, однако на "Камп Ноу" проиграл сопернику со счётом 1:6.
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