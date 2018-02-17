Эмери обеспокоен критикой в адрес Неймара

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери обеспокоен критикой в адрес нападающего своей команды Неймара.

"Я считаю, что Неймар провёл отличный матч против "Реала" в Лиге Чемпионов. Он сделал много замечательных вещей, чтобы изменить динамику игры. Если Неймар сможет улучшить мелкие детали в своей игре в ответном матче, то покажет всем, насколько он хорош. Меня беспокоит, что большинство болельщиков и журналистов по-прежнему критикуют его" - приводит слова Эмери Goal.com.

Не пропустите: Неймар принял окончательное решение по своему будущему. | http://soccernews.ru