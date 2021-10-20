Эмери оценил игру российского хавбека "Вильярреала" Иосифова
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери оценил игру российского хавбека Никиты Иосифова, который выступает за вторую команду "подводников".
"Никита очень здорово работает, каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. А мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался и очень хочет как можно быстрее выучить язык. По своему футбольному стилю он подходит "Вильярреалу". У него есть такие качества, как скорость, хороший дриблинг, пас. И прежде всего он очень динамичный игрок.
Мы начали заявлять Никиту на матчи Примеры, он летал с нами в Манчестер. Так что мы в него верим. Мы верим, что скоро он сделает шаги, чтобы стать важным футболистом "Вильярреала", — сказал Эмери в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
20-летний Иосифов перешел в "Вильярреал" прошлым летом из московского "Локомотива". Сумма трансфера составила 20 тысяч евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за "Вильярреал В" пять матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Сыграл один матч за молодежную сборную России.
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|Гранада
|19
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|20
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|20
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