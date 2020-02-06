Эмери оценил потенциал Мбаппе

Бывший наставник ПСЖ Унаи Эмери поделился мнением о перспективах форварда парижан Килиана Мбаппе.

"Уверен, что сейчас Мбаппе находится в хорошем клубе. У Килиана есть будущее победителя и необходимый потенциал, чтобы стать лучшим в мире. Я верю, что это может произойти. Всё в его руках. Ещё мне бы хотелось, чтобы однажды он поиграл в Примере", - приводит слова Эмери EFE.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В текущем сезоне он забил 22 гола и сделал 13 ассистов в 26 матчах.

Рыночная стоимость звёздного француза оценивается в 200 миллионов евро. За ним уже не первый год охотится мадридский "Реал".

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