Эмери оценил потенциал Мбаппе

1 Теги псжунаи эмерикилиан мбаппе

Эмери оценил потенциал Мбаппе

Бывший наставник ПСЖ Унаи Эмери поделился мнением о перспективах форварда парижан Килиана Мбаппе.

"Уверен, что сейчас Мбаппе находится в хорошем клубе. У Килиана есть будущее победителя и необходимый потенциал, чтобы стать лучшим в мире. Я верю, что это может произойти. Всё в его руках. Ещё мне бы хотелось, чтобы однажды он поиграл в Примере", - приводит слова Эмери EFE.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В текущем сезоне он забил 22 гола и сделал 13 ассистов в 26 матчах.

Рыночная стоимость звёздного француза оценивается в 200 миллионов евро. За ним уже не первый год охотится мадридский "Реал".

Не пропустите: Неймар: "У Мбаппе есть потенциал, чтобы стать одним из лучших футболистов в истории". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Тухель еще больше оценил его потенциал в последнем матче после замены... Хотел поцеловаться с ним, но тот не дался... И даже обиделся... Хотел, наверное, большего...

Ответить

главное

"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина

"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 23 58
2 Марсель Марсель 23 46
3 Ренн Ренн 23 40
4 Лилль Лилль 23 37
5 Монпелье Монпелье 23 34
6 Лион Лион 23 33
7 Реймс Реймс 23 33
8 Ницца Ницца 23 33
9 Страсбур Страсбур 23 33
10 Монако Монако 23 32
11 Нант Нант 23 32
12 Бордо Бордо 23 31
13 Анжер Анжер 23 30
14 Брест Брест 23 29
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 23 28
16 Метц Метц 23 27
17 Дижон Дижон 23 24
18 Ним Ним 23 21
19 Амьен Амьен 23 20
20 Тулуза Тулуза 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов