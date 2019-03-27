Эмери оценил шансы "Арсенал" на попадание в топ-4 в Премьер-лиге



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что его команда сможет финишировать в топ-4 чемпионата Англии.

"Цель "Арсенала" - попадание в топ-4. Для этого мы должны показать в последних матчах такую же игру, как с "Манчестер Юнайтед" (2:0). Сейчас мы хорошо справляемся. Также мы продолжаем бороться за Лигу Европы, но попадание в Лигу Чемпионов важнее", - цитирует Эмери Mirror.

В данный момент "Арсенал" занимает четвертое место в Премьер-лиге, набрав 60 очков в 30 матчах.

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