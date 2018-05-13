Эмери оценил свою работу в ПСЖ

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Эмери оценил свою работу в ПСЖ

Наставник ПСЖ Унаи Эмери поделился мнением о своей работе в клубе.

"Выводы будут несколько субъективны, но в целом я доволен своей работой в клубе. Мы достигли семи поставленных целей из десяти" - приводит слова Эмери Todomercadoweb.

Эмери возглавлял ПСЖ с 2016 года. За это время клуб выиграл 7 трофеев.

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