Эмери определил три бюджетные трансферные цели

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Эмери определил три бюджетные трансферные цели

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери определил три бюджетные трансферные цели для клуба, сообщает британская пресса.

Так, испанский наставник рассчитывает усилить состав "канониров" центральным защитником "Хетафе" Даконамом Джене, хавбеком "Реал Сосьедада" Асьером Ильярраменди и вингером "Вильярреала" Саму Кастильехо.

Напомним, что руководство "Арсенала" выделило Эмери на новичков около 80 миллионов евро.

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