Эмери определился с новым капитаном "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери выбрал нового капитана для команды. Об этом сообщает определился с новым капитаном команды. Об этом сообщает твиттер журналиста Дэвида Орнстейна.

Новым капитаном стал Гранит Джака. Эмери обсудил кандидатуру швейцарца с игроками команды перед сегодняшней тренировкой и объявил о своем решении.

Вице-капитаном будет либо Александр Ляказетт, либо Пьер-Эмерик Обамеянг.

Джака выступает за лондонский клуб с 2016 года.

"Арсенал" занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 баллов. В рамках 7-го тура чемпионата Англии подопечные Эмери сыграют с "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет 30 сентября и начнется в 22:00 (мск).

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