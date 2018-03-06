Эмери определился с составом на игру с "Реалом"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери определился со стартовым составом своей команды на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Так, хозяева поля сегодняшний матч начнут в следующем сочетании: Ареоля, Алвес, Силва, Маркиньос, Берчиче, Верратти, Мотта, Рабьо, Ди Мария, Кавани, Мбаппе.

Напомним, Зидан также определился с составом своей команды. | soccernews.ru