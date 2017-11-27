Эмери определился с возможной заменой для Кавани

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери определился с возможной заменой для ведущего бомбардира своей команды Эдинсона Кавани, который летом может покинуть клуб.

Так, по информации испанской прессы, в случае ухода уругвайца, наставник парижан хотел бы заполучить в свою команду форварда лондонского "Челси" Альваро Морату, трансфер которого может стоить свыше 100 миллионов евро.

Напомним, Тиаго Силва назвал ПСЖ самой сильной командой Европы. | soccernews.ru