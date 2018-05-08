Эмери определился с заявкой ПСЖ на финал Кубка Франции

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери определился с заявкой команды на финальный матч Кубка Франции против "Лез Эрбье".

Вне состава ожидаемо оказались травмированные Марко Верратти и Неймар. Также не попал в заявку Хатем Бен Арфа вопреки сообщениям, которые появились ранее.

Вратари: Ареоля, Трапп;

Защитники: Берчиче, Дани Алвес, Кимпембе, Курзава, Маркиньос, Менье, Тиаго Силва;

Полузащитники: Диарра, Дракслер, Ло Чельсо, Нкунку, Пасторе, Рабьо, Тьяго Мотта;

Нападающие: Кавани, Ди Мария, Мбаппе.

Напомним, что матч "Лез Эрбье" - ПСЖ состоится сегодня в 22:05 по московскому времени. | http://soccernews.ru