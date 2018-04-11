Эмери определился со своим следующим клубом

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Эмери определился со своим следующим клубом

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери определился со своим следующим клубом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 46-летний специалист вернётся в Испанию и возглавит "Реал Сосьедад". На назначении Эмери лично настаивает новый спортивный директор баскского клуба Роберто Олабе, который знаком с ним уже много лет.

Напомним, что Эмери будет уволен из ПСЖ по окончании сезона. Ожидается, что его преемником станет Томас Тухель.

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