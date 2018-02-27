Эмери опроверг информацию об операции Неймара

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери не подтвердил появившиеся в СМИ слухи о том, что бразильский нападающий Неймар в ближайшее время будет прооперирован, вследствие чего пропустит два месяца.

"Это ложь, операции не будет. В ближайшие дни мы посмотрим, как будет развиваться ситуация и примем решение. Я говорил с врачами - есть небольшой шанс, что Неймар сможет сыграть против "Реала". Сейчас появляется очень много информации, но суть такова - мы будем рады, если он сможет сыграть, если не сможет - у нас есть другие футболисты, которые в состоянии хорошо себя проявить" - цитирует Эмери AS.

Не пропустите: Игроки "Марселя" специально травмировали Неймара. | http://soccernews.ru