Эмери опроверг образование в ПСЖ бразильского клана

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери опроверг образование в своей команды бразильского клана.

"Атмосфера в раздевалке сложилась хорошая, все игроки разговаривают друг с другом. Существует ли бразильский клан? В нашей команде есть бразильцы, аргентинцы, уругвайцы, французы, испанцы ... Футбол в наши дни является более открытым", - цитирует наставника парижан sport.es.

Напомним, Эмери высказался о конфликте Неймара и Кавани. | soccernews.ru