Эмери остался крайне недоволен судейством в матче против "Барселоны"
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери критически высказался о судействе в игре 15-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (1:3).
"Сегодня кое-что было не в наших руках, и это повлияло на результат. Не понимаю эпизод с пенальти. Кто-то должен нам это объяснить.
В "Вильярреале" я не чувствую уважения, ведь в этом сезоне было уже много спорных эпизодов. Но мы заслуживаем объяснения хоть от кого-нибудь. Почему ВАР не зовет судью на просмотр, если он сам не видит?
На Альбиоле тоже был пенальти, но, наверное, этого тоже недостаточно. Пенальти назначают, когда мяч идет в ворота, а Пике поднимает руку и выбивает его. Команда сделала все, чтобы заложить основу для победы над "Барселоной".
Не знаю, был ли судья плохо, но не понимаю, почему два этих эпизода не проанализировали дополнительно. Если эпизод касается нас, то ВАР обязательно посмотрит его", – сказал испанский специалист.
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