Эмери отклонил предложения трех клубов

Экс-тренер "Арсенала" Унаи Эмери отказал уже трем клубам, которые связались с ним после увольнения. Об этом сообщает Marca.



По данным издания, с 48-летним тренером общалось руководство "Эвертона". Недавно клуб покинул Марку Силву.



Также Эмери приглашали в два клуба китайской Суперлиги. Все эти предложения специалист отклонил, так как хочет возглавить клуб, который способен бороться за трофеи.

Напомним, что Эмери возглавлял "канониров" с лета 2018 года. После 13 туров "Арсенал" идет в АПЛ на 8-й позиции.

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